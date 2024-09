LPI-SHL: Verbotswidrig abgebogen - Unfall

Rosa/Roßdorf (ots) - Eine 51-jährige VW-Fahrerin fuhr am späten Donnerstagnachmittag von Eckardts in Richtung Roßdorf. An der Einmündung auf die Landstraße übersah sie eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 43-jährige Opel-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Sowohl die beiden Frauen, als auch der 24-jährige Beifahrer der 51-Jährigen kamen verletzt ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr ...

