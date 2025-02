Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Schwerer Diebstahl aus Kfz - Mann greift Schlüsselsignale ab - Festnahme - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 18. Februar 2025, 17:30 Uhr

Mit einem "Key-Grabber" griff ein 33-jähriger Mann gestern auf der Königsallee Funksignale von Fahrzeugschlüsseln ab und öffnete daraufhin verschiedene Pkw. Als nächstes öffnet sich für ihn die Türe zum Zimmer des Ermittlungsrichters.

Polizisten in Zivil beobachteten gestern Nachmittag einen 33-jährigen Litauer, der sich auf der Königsallee sehr stark für geparkte Pkw interessierte. Kurz nachdem der Fahrer eines BMW sein Auto geparkt und verlassen hatte, ging der Litauer zum Pkw, öffnete die Fahrertür und den Kofferraum und durchsuchte den Innenraum nach Wertgegenständen. Mutmaßlich hatte der Litauer mit einem sogenannten "Key-Grabber", das Funksignal des Fahrzeugschlüssels abgegriffen, und konnte so den Wagen wieder öffnen. Anschließend ging der 33-Jährige zum nächsten Fahrzeug, das auf der Kö abgestellt war. Nun hatte er einen Audi ins Visier genommen. Auch hier ging der Tatverdächtige nach gleichem Muster vor. Die Beamten, die mittlerweile weitere Zivilkräfte zur Unterstützung angefordert hatten, oberservierten den Mann weiter, und konnten beobachten, wie er sich an der Wagnerstraße an einem dritten Pkw - diesmal ein Volkswagen - zu schaffen machte. Hier sahen die Beamten, wie er eine schwarze Einkaufstasche aus dem Kofferraum nahm. Daraufhin griffen die Beamten zu. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Litauer aus dem BMW und dem Audi nichts entwendet hatte. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben dem "Key-Grabber", eine Fahrzeugauslesegerät und mehrere Smartphones. Der 33-Jährige wird noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell