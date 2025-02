Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 3 bei Duisburg - Fußgänger in Baustelle von Pkw erfasst - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 17. Februar 2025, 19:06 Uhr

Noch vollkommen unklar sind die Umstände eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der A 3 bei Duisburg-Kaiserberg, bei dem ein Fußgänger innerhalb einer Dauerbaustelle von einem Pkw angefahren und schwer verletzt wurde. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams übernahmen die Unfallaufnahme.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 54-jähriger Bottroper mit seinem Renault auf dem linken Fahrstreifen der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim innerhalb einer Dauerbaustelle. Plötzlich und unerwartet betrat ein 38-jähriger Mann von links die Fahrbahn. Der 54-Jährige erfasste mit seinem Fahrzeug frontal den Fußgänger, der dann schwerverletzt auf dem linken Fahrstreifen an den Mittelschutzplanken liegen blieb. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass der Fußgänger alkoholisiert war, eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A 3 in Fahrtrichtung Arnheim voll gesperrt werden. Die Gegenfahrbahn wurde ebenfalls kurzzeitig voll gesperrt. Der Verkehr konnte anschließend einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

