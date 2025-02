Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstrationsgeschehen in der Landeshauptstadt - Mehrere Versammlungen in der Innenstadt - Keine nennenswerten Zwischenfälle - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Die für die Innenstadt angezeigten Versammlungen verliefen am heutigen Samstag friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Während eines Aufzugs kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

In der Zeit von 10:45 Uhr bis etwa 12:00 Uhr fand eine Kundgebung mit etwa 30 Versammlungsteilnehmenden sowie eine Gegenkundgebung mit rund 200 Teilnehmenden auf dem Oberbilker Markt statt. Da die Gegenkundgebung nicht im Vorfeld angezeigt wurde, fertigte die Polizei eine Strafanzeige wegen Nichtanzeigens einer Versammlung.

Eine weitere Versammlung, in Form eines Aufzugs, startete gegen 12:30 Uhr von der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Corneliusplatz. Weil mit rund 13.000 Teilnehmern in der Spitze mehr Menschen kamen als angezeigt, musste der Aufzugsweg in Kooperation mit dem Versammlungsleiter geändert werden. Statt über die Königsallee, zogen die Demonstranten über die Breite Straße. Die Versammlung wurde vom Versammlungsleiter um 16:10 Uhr nach einer Abschlusskundgebung für beendet erklärt.

Bei einer weiteren Kundgebung auf dem Schadowplatz von 14:20 Uhr bis etwa 15:30 Uhr erschienen rund 80 Teilnehmende. Bei einer gleichzeitigen Gegendemonstration waren etwa 1.000 Menschen vor Ort.

Insgesamt wurden sechs Strafanzeigen gefertigt. Nach derzeitigem Stand endeten alle Versammlungen ohne nennenswerte Zwischenfälle.

