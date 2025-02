Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Junges Räubertrio schlägt mit Metallkette auf Opfer ein - Zwei 14-Jährige und ein 24-Jähriger festgenommen - Ein 14-Jähriger in Untersuchtungshaft

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 12. Februar 2025, 22.45 Uhr

Gleich zwei Straftaten in enger zeitlicher Abfolge beging ein Räubertrio im Alter von 14 (2 Tatverdächtige) und 24-Jahren am vergangenen Mittwoch in der Düsseldorfer Innenstadt. Dabei gingen die drei Tatverdächtigen äußerst brutal gegen ihre Opfer vor. In engem Schulterschluss mit der Bundespolizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf konnte die Düsseldorfer Kriminalpolizei alle drei mutmaßlichen Täter festnehmen.

Im ersten Fall lernte ein 46-Jähriger aus Dortmund seine drei späteren Peiniger in der Düsseldorfer Altstadt kennen und begab sich mit diesen zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Hier verabredete man sich zum Rauchen in einem angrenzenden Park. In dem Park schlug dann plötzlich einer der Tatverdächtigen unvermittelt mit einer Metallkette auf den Kopf des Dortmunders ein. Als dieser zu Boden ging, versuchte einer der mutmaßlichen Räuber dem Opfer vergeblich eine Tüte zu entreißen. Ein weiterer aus dem Kreis des Trios schlug dabei dem auf dem Boden liegenden Dortmunder ins Gesicht. In der Tüte befanden sich Süßigkeiten und Drogerieartikel. Der Mann musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Im zweiten Fall griff das Trio wenig später gegen 00.30 Uhr in der Düsseldorfer Altstadt plötzlich und grundlos einen 35-jährigen Obdachlosen unter Schlägen und Tritten an und setzte hierbei ebenfalls eine Metallkette ein. Die beiden 14-Jährigen konnten zeitnah nach dieser Tat in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Der 24-jährige Mittäter aus Düsseldorf mit griechischer Staatsangehörigkeit konnte zunächst flüchten, wurde jedoch aufgrund von Videoaufzeichnungen identifiziert. Er konnte am 13. Februar 2025 in der Wohnung seines Vaters festgenommen werden. Alle drei Tatverdächtigen erhielten durch einen Richter Haftbefehle. Der 24-Jährige und einer der beiden 14-Jährigen kam in Untersuchungshaft. Der andere 14-Jährige erhielt ebenfalls einen Haftbefehl, der unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Alle drei Tatverdächtigen sind hinlänglich polizeilich bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

