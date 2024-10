POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (21.10.2024) in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten weißen VW auf dem Parkplatz eines Bauhauses in der Südtiroler Straße. Der unbekannte Täter fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die ...

