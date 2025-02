POL-D: Altstadt - Nach Streitigkeiten in Diskothek - Verdächtige leistet erheblichen Widerstand - Polizeibeamtin leicht verletzt - Frau in Gewahrsam

Düsseldorf (ots) - Mittwoch, 12. Februar 2025, 22.45 Uhr Gleich zwei Straftaten in enger zeitlicher Abfolge beging ein Räubertrio im Alter von 14 (2 Tatverdächtige) und 24-Jahren am vergangenen Mittwoch in der Düsseldorfer Innenstadt. Dabei gingen die drei Tatverdächtigen äußerst brutal gegen ihre Opfer vor. ...

