POL-ME: Tresor aus Tankstelle entwendet - die Polizei bittet um Hinweise - Hilden - 2406004

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 2. Juni 2024, sind bislang noch unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle in Hilden eingedrungen und entwendeten einen dort aufgestellten Tresor. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 3:20 Uhr gelang es vier unbekannten Tätern gewaltsam durch die gläserne Eingangstür in eine Tankstelle auf der Walder Straße in Hilden einzudringen. Sie entwendeten einen im Kassenbereich befindlichen Tresor. Diesen verbrachten sie in einen roten Audi A6 mit Düsseldorfer Städtekennung. Anschließend flüchteten die Täter mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hildener Innenstadt und entkamen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung unerkannt.

Drei der unbekannten männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - stämmige Statur - schwarz rote Cap mit weißem Logo - orangene Handschuhe - schwarze Oberbekleidung - dunkle Jogginghose - schwarze Sneaker mit weißen Sohlen

Täter 2:

- männlich - normale Statur - dunkle Oberbekleidung - dunkle Jogginghose - schwarze Sneaker mit weißer Sohle und weißem Emblem innen - Sturmhaube/Mütze, Halstuch schwarz - orangene Handschuhe

Täter 3:

- männlich - kräftige Statur - schwarze Oberbekleidung - schwarze Hose - schwarze Sneaker mit weißer Sohle - schwarz rote Cap mit weißem Logo

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht auf Sonntag, 2. Juni 2024, etwas Verdächtiges im Bereich Walderstraße / Berliner Straße / Fritz- Gressard- Platz beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Hilden jederzeit unter 02103 / 898 -6410 entgegen.

