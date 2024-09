Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Pkw-Fahrer bei erlaubten 70 km/h mit 154 km/h gemessen

Schüttorf (ots)

Am 31. August wurde in den Mittagsstunden durch die Verfügungseinheit der Polizei Lingen eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Landesstraße 68 in Schüttorf durchgeführt. In dem Zeitraum der Überwachung waren 224 Fahrzeuge durch die Messanlage gezählt worden. Hiervon waren 28 Fahrzeuge schneller als die erlaubten 70 km/h, zuzüglich der eingeräumten Toleranz. Trauriger Spitzenreiter war der Fahrer eines Hyundai, der mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 154 km/h die Messstelle in Richtung Ohne passierte und kurze Zeit später auf dem Rückweg mit 153 km/h unterwegs war. Dem Fahrer erwartet ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

