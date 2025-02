Polizei Düsseldorf

POL-D: A 46 Anschlussstelle Düsseldorf-Eller - Lkw fährt in Baustelle und blockiert alle Fahrstreifen - Stundenlange Vollsperrung

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: 17.02.2025 05:30 Uhr

Ein querstehender LKW sorgte heute Morgen auf der A 46 in Fahrtrichtung Wuppertal für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Für die Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Fahrtrichtung für mehrere Stunden komplett

In den frühen Morgenstunden verlor ein 50-jähriger Kirgise die Kontrolle über seinen Lkw und fuhr daraufhin in eine Baustelle. Anschließend kollidierte das Fahrzeug noch mit einer Betonschutzwand und kam dann quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das querstehende Sattelzuggespann. Es wurde niemand verletzt.

Wegen der aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel - hier mussten u.a. mehrere Meter Grünstreifen ausgebaggert werden - blieb die A 46 in Fahrtrichtung Wuppertal bis ca. 13:30 Uhr gesperrt. Im morgendlichen Berufsverkehr staute sich der Verkehr zum Teil auf über zehn Kilometern Länge. Wie es genau zu dem Unfall kam, wird jetzt ermittelt.

