FW-EN: Verkehrsunfall mit Linienbus und Unterstützung Rettungsdienst

Herdecke (ots) - Zu einem Brand im Gebäude wurde die Freiw. Feuerwehr Herdecke am Neujahrstag um 15:56 Uhr in die Berliner Straße alarmiert. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da es sich um ein Grillfeuer in einem Garten handelte. Der Einsatz für den Löschzug wurde unter "Alarm in guter Absicht" beendet. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Herdecke Einsatzführungsdienst Fabian Westerhoff Telefon: +49 (0)175 400 88 88 E-Mail: ...

