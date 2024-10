LPI-EF: Brandlegung an Sportlerheim

Erfurt (ots) - Ein Dieb stahl in der Nacht zu Dienstag in Erfurt einen Audi S3. Das Fahrzeug war in der Helsinkier Straße abgestellt gewesen. Auf unbekannte Art und Weise gelangte ein Unbekannter in das Innere des Autos und startete den Motor. Anschließend fuhr der Dieb mit dem Audi im Wert von etwa 20.000 Euro davon. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

