LPI-G: Briefkästen beschädigt - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Gera: Unbekannte trieben am Sonntag ihr Unwesen in der Heinrichstraße, sodass die Kripo in Gera ermittelt. In der Zeit von ca. 04:10 Uhr - kurz nach 16:00 Uhr beschädigten die Täter an einem dortigen Wahlkreisbüro Halterungen für Plakate. Zudem entfernten sie die darin befindlichen Plakate und warfen diese auf die Straße. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben ...

mehr