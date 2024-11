POL-HAM: Folgemeldung zur Pressemitteilung " Unbekannter Verstorbener - Polizei bittet um Mithilfe" von Dienstag, 12. November, 11.51 Uhr

Hamm-Mitte (ots) - Unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs hat ein bislang unbekannter Trickdieb am Mittwoch, 13. November, gegen 18.45 Uhr, Schmuckstücke einer Seniorin aus deren Wohnung (Bezirk Mitte) gestohlen. Nachdem der Unbekannte an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt hatte, erzählte er ihr die Geschichte von einem Wasserrohrbruch und brachte die Frau dazu, in ihr Badezimmer zu gehen und den Duschkopf samt laufendem Wasser in der Hand zu halten. Während ihrer ...

