Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdieb stiehlt Schmuck

Hamm-Mitte (ots)

Unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs hat ein bislang unbekannter Trickdieb am Mittwoch, 13. November, gegen 18.45 Uhr, Schmuckstücke einer Seniorin aus deren Wohnung (Bezirk Mitte) gestohlen.

Nachdem der Unbekannte an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt hatte, erzählte er ihr die Geschichte von einem Wasserrohrbruch und brachte die Frau dazu, in ihr Badezimmer zu gehen und den Duschkopf samt laufendem Wasser in der Hand zu halten.

Während ihrer Abwesenheit stahl er mehrere Schmuckstücke und flüchtete.

Bei dem Trickdieb handelt es sich um einen akzentfrei deutsch sprechenden Mann im geschätzten Alter von 25 Jahren bis 30 Jahren. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat kurze dunkelblonde Haare und war zur Tatzeit dunkel gekleidet bekleidet. Außerdem hat er eine schlanke Statur.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

