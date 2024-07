Polizei Aachen

POL-AC: Durch Zeugenhinweise: Polizei nimmt mutmaßlichen Seriendieb fest

Aachen (ots)

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag (30.6.2024) im Stadtteil Haaren einen Dieb fassen können: nicht zuletzt durch die Hinweise aufmerksamer Nachbarn.

Gegen 13 Uhr war bei der Polizei ein Notruf eingegangen. Ein Mann sei durch die offene Tür in den Keller des Hauses am Tuchmacherweg gelangt, habe dort Kleidung gestohlen und sei danach geflüchtet. Mithilfe der Hinweise einiger Nachbarn, die den Sonntag auf ihren Terrassen und Balkonen verbrachten, konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später nach einem weiteren Einbruch in der Alt-Haarener-Straße gefasst werden. Der wohnungslose Mann wurde festgenommen.

Für die Ermittlungsgruppe Bike ("EG Bike") der Polizei Aachen ist der 39-Jährige kein Unbekannter: Er soll für mindestens fünf weitere Diebstähle von Fahrrädern verantwortlich sein. Und auch in Haaren war er mit einem gestohlenen Rad unterwegs. Mittlerweile wurde er der Haftrichterin vorgeführt, die Untersuchungshaft erlassen hat.

In diesem Zusammenhang sei noch einmal erwähnt, wie wichtig Hinweise von Zeugen sind. Sie haben in diesem Fall - wie bereits viele Male zuvor - dazu beigetragen, dass Täter auf frischer Tat gefasst werden konnten. (Notiz am Rande: Achten Sie immer - auch in großen Mehrfamilienhäusern - darauf, dass die Eingangstüren geschlossen sind.) (sk/kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell