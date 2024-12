Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Warendorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag (15.12.2024) um 00.45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Beckumer mit seinem Pkw die Graf-Galen-Straße in Neubeckum in Richtung Ennigerloh. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete auf einem Feld. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

