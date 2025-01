Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle endete mit einem Widerstand gegen die Polizei.

Greiz (ots)

Langenwolschendorf. Am Sonntagmorgen, den 26.01.2025 sollte gegen 00:40 Uhr ein PKW, BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 51-Jährige Fahrer des PKW versuchte sich jedoch dieser Verkehrskontrolle zu entziehen und fuhr so lange vor den Polizeibeamten davon, bis sich dieser in der Einfahrt seiner Wohnanschrift befand. Hier konnten die Polizeibeamten dem Mann den Grund der Maßnahme erläutern, woraufhin sich dieser äußerst unkooperativ und aggressiv verhielt. Da den Beamten keinerlei Ausweisdokumente vorlagen und in dem PKW offensichtlich eine Axt griffbereit verstaut war, wurden weitere Kollegen zur Unterstützung hinzugezogen und der Mann sollte zur Klärung seiner Identität durchsucht werden. Hierbei wehrte sich der Mann massiv und griff die Beamten an, wobei er einen der Polizisten auch in den Finger biss, sodass dieser gefesselt und zu Boden gebracht werden musste. In der weiteren Folge konnten bei dem Beschuldigten noch ein Messer und ein Pfefferspray griffbereit in der Mittelkonsole des Fahrzeuges aufgefunden werden. Gegen den Mann, welcher dem "Reichsbürgerklientel" zugeordnet werden kann, wurde in der Folge ein Strafverfahren, unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des § 111 OWiG eingeleitet. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell