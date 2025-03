Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Radfahrer bei Wildunfall leicht verletzt++Unfall mit Pedelec++Von Fahrbahn abgekommen++Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen++Fahrradfahrerin leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Radfahrer bei Wildunfall leicht verletzt+ Thedinghausen. Ein 45-jähriger Rennradfahrer verletzte sich am Dienstagmorgen bei einem Wildunfall im Tagtweidenweg leicht. Gegen 05.45 Uhr lief ein Reh auf die Fahrbahn und er stieß mit dem Tier zusammen. Der 45-Jährige musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

+Unfall mit Pedelec+ Verden. An der Kreuzung des Kutschenweg zur Straße Auf dem Hufschlag kam es am Dienstagmittag, gegen 13.15 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Ein 16-Jähriger auf dem Pedelec übersah an der Kreuzung den von rechts kommenden Audi einer 34-jährigen Fahrerin. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. An dem Pkw und dem Pedelec entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.050 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Von Fahrbahn abgekommen+ Ritterhude. Auf der Neue Landstraße stieß am Dienstagvormittag ein 49-jähriger Fahrer eines VW mit einem geparkten Audi zusammen. Der 49-Jährige war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Pkw im Seitenstreifen gefahren. Er verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

+Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 31 Jahre alte Fahrerin eines Dacia übersah den verkehrsbedingt haltenden Opel einer 41 Jahre alten Fahrerin und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde der Opel auf den Mazda eines 66-Jährigen geschoben. Die 31-Jährige und eine 39-jährige Beifahrerin in dem Opel kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Dacia und der Opel mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.500 Euro beziffert.

+Fahrradfahrerin leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Eine 60-jährige Fahrerin eines Hyundai wollte am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr von der Straße Schwarzer Weg nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine 84-Jährige auf einem Fahrrad, welche den Fahrradschutzstreifen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 84-Jährige leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

