Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebstahl auf Baustelle++Auf geparktes Auto gefahren++Polizeibeamte nach Bedrohung mit Steinen beworfen++Zusammenstoß mit Gegenverkehr+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Diebstahl auf Baustelle+ Kirchlinteln. In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen stahlen bislang unbekannte Täter von einer Baustelle in der Schafwinkler Dorfstraße zwei Stromverteilerkästen und ein Kraftkabel. Sie verschafften sich Zugang zu dem umzäunten Baustellengelände und flüchteten mit dem Diebesgut unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder den Tätern können der Polizei Kirchlinteln unter 04236-9433722 mitgeteilt werden.

+Auf geparktes Auto gefahren+ Dörverden. Bei einem Auffahrunfall auf der Große Straße am Montagvormittag wurden eine 63-Jährige und ein Kleinkind leicht verletzt. Gegen 11.50 Uhr fuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Audi gegen einen geparkten Opel am Straßenrand. In dem Opel befanden sich bereits die angeschnallte 63-Jährige und das gesicherte Kleinkind. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Polizeibeamte nach Bedrohung mit Steinen beworfen+ Worpswede. Am Montag, gegen 14.30 Uhr, wurden Beamte der Polizei Osterholz in die Bergstraße zu einer Bedrohung zum Nachteil einer 55-Jährigen gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, wurden sie zunächst von dem 42-jährigen Beschuldigten verbal bedroht und anschließend mit Steinen beworfen. Dabei wurde ein Polizeibeamter getroffen und leicht verletzt. Ein weiterer Stein traf den Streifenwagen und beschädigte diesen.

Im Verlauf trafen weitere Polizeikräfte ein, woraufhin der Beschuldigte versuchte, zu Fuß über einen Parkplatz zu flüchten. Dabei warf er erneut mit Steinen und traf einen weiteren Polizeibeamten. Im Anschluss gelang es den Beamten, den Mann zu Boden zu bringen.

Gegen den 42-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

+Zusammenstoß mit Gegenverkehr+ Osterholz-Scharmbeck. Eine 58 Jahre alte Fahrerin eines Opel wollte am Montag, gegen 13.40 Uhr von der Hauptstraße nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Ein entgegenkommender 55-Jähriger in einem VW fuhr aus bislang ungeklärter Ursache kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Opel zusammen. Die beiden Fahrer sowie ein 42-jähriger Beifahrer in dem VW wurden leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

