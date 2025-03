Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Nachbar entdeckt Brand++Gegen Verkehrszeichen gefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Nachbar entdeckt Brand+ Achim. Am Sonntagvormittag, gegen 11.30 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einer Brandentwicklung in einem Garten eines Einfamilienhauses gerufen. Ein Nachbar hatte Rauch aus dem Garten bemerkt und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte stellten einen brennenden Holzstapel fest, der von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Erste Befragungen des Eigentümers ergaben, dass dieser am Vortag mit einem Unkrautbrenner im Garten gearbeitet hatte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Gegen Verkehrszeichen gefahren+ Holste. Auf der Oldendorfer Landstraße kam es am Sonntag gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 64 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt. Er war auf der L128 in Richtung Oldendorf unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen. Der Rettungsdienst brachte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

