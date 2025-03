Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.03.2025

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Bereich PK Osterholz

Vollbrand eines landwirtschaftlichen Hof mit Anbau

Lilienthal. Am 21.03.2025, gegen 18:30 Uhr gerät ein Zimmer in dem Wohnbereich eines landwirtschaftlichen Hofes in der Straße Oberende in Lilienthal in Brand. Während der Löscharbeiten der ersten Feuerwehrkräfte dehnt sich das Feuer auf das Dach und anschließend auf das ganze Wohnhaus mit dem Anbau aus, sodass weitere Feuerwehrkräfte nachgezogen werden. Die in einem angrenzenden Stall untergebrachten Tiere konnten vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Auch Personen sind bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 200.000EUR. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Das PK Osterholz hat die Brandermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell