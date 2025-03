Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 23.03.2025

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Bereich PK Achim

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Blender. Am Freitag, den 21.03.2025, kam es gegen 15:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, in der Einster Hauptstraße, in Blender. Ein 35-jähriger Verdener beabsichtigte mit seinem Pkw Renault aus der Straße Im Knick nach links in Fahrtrichtung Blender, auf die Einster Hauptstraße einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des aus Fahrtrichtung Blender kommenden, 38-jährigen Kradfahrers aus Dörverden. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. An Pkw und Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Sie waren nur noch bedingt fahrbereit. Der verletzte Kradfahrer konnte anschließend die Unfallstelle selbstständig verlassen.

Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem leicht verletzten Radfahrer

Oyten. Am Freitag, den 21.03.2025 kam es gegen 12:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Oyten befuhr die Lienertstraße in Fahrtrichtung Wächterstraße. Am Einmündungsbereich übersah er, vermutlich aus Unachtsamkeit, den von rechts kommenden, bevorrechtigten, 83-jährigen Fahrradfahrer, aus Oyten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Zwecks Untersuchung wurde dieser durch einen Rettungswagen dem Krankenhaus Achim zugeführt. An den Fahrzeugen entstanden nur geringe Beschädigungen.

Entstehender Brand bei Bauarbeiten

Ottersberg. Am Samstag, den 22.03.25, kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Brand in einem Sägewerk, in der Straße Upp'n Barg, in Ottersberg. Vermutlich bei dort durchgeführten Arbeiten kam es zunächst zu einer Rauchentwicklung und folgend zu einem Brand an einer Zwischenwand des Gebäudes. Dieser konnte durch die eingesetzte, freiwillige Feuerwehr aus Otterstedt abgelöscht werden. Personenschäden waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache werden vom Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Achim geführt.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Bereich PK Osterholz

