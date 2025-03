Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Ohne Licht und Versicherung++Motorradfahrer verletzt sich leicht++59-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Ohne Licht und Versicherung+ Verden. In der Lindhooper Straße kontrollierten am Mittwochabend Beamte der Polizei Verden gegen 20.35 Uhr einen Jugendlichen mit einem E-Scooter, der ohne Licht unterwegs war. Bei der Kontrolle des E-Scooters stellen sie zudem fest, dass an diesem keine Kennzeichen angebracht waren und dieser nicht versichert war. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+Motorradfahrer verletzt sich leicht+ Kirchlinteln. Am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung der Hauptstraße zur Weitzmühlener Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Ein 33-jähriger Fahrer eines VW wollte von der L171 in Richtung Verden nach links in die Weitzmühlener Straße abbiegen. Ersten Informationen zufolge wollte ein entgegenkommender 34-jähriger Zeuge nach links in die Schulstraße abbiegen und signalisierte dem 33-Jährigen, dass dieser zuerst abbiegen könnte. Ein 16-jähriger Motorradfahrer überholte den wartenden Zeugen und stieß im Kreuzungsbereich mit dem VW des 33-Jährigen zusammen. Der Jugendliche verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wollte sich im Anschluss selbstständig ins Krankenhaus begeben. An dem VW und dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+59-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt+ Schwanewede. Auf einem Parkdeck in der Straße Am Markt kam es am Mittwochabend gegen 17.50 Uhr zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 59-Jähriger leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Informationen sollen ein 29 Jahre alter Mann und eine 38 Jahre alte Frau eine 22-Jährige auf dem Parkdeck beleidigt haben, woraufhin der 59-Jährige dazwischen gegangen sein soll. Im Verlauf kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Beschuldigten und dem 59-Jährigen, bei der er leichte Verletzungen erlitt. Gegen den 29-Jährigen und die 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell