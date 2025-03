Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Nach Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht ++ Diebesgut sichergestellt ++ Weiterfahrt gestoppt ++

Landkreis Verden (ots)

Nach Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Langwedel. Am Montagvormittag hebelten unbekannte Täter den ersten Erkenntnissen zufolge ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Bürgermeister-Lange-Straße auf und drangen so in das Wohnhaus ein. Anschließend durchsuchten die unbekannten Täter die Räume nach geeigneter Beute. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie unerkannt vom Tatort in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die in der Umgebung etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches beobachtet haben, werden von der Polizei Verden unter 04231/8060 um Hinweise gebeten.

Diebesgut sichergestellt

Verden. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel kontrollierten am Montagmittag einen 39-Jährigen in einem VW Crafter auf der Waller Heerstraße. Bei der Überprüfung mehrerer Fahrräder auf der Ladefläche fiel auf, dass mindestens ein E-Bike aus einem Diebstahl stammt. Dieses und ein weiteres E-Bike wurden sichergestellt.

Der Fahrer wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei dauern an.

Weiterfahrt gestoppt

Verden. Die Polizei Verden zog am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr einen 26-Jährigen aus dem Verkehr, da sein Pkw nicht zugelassen war. Der Mann war auf der Nikolaus-Kopernikus-Straße unterwegs, als die Beamten feststellten, dass sein Mercedes Sprinter keine gültige Zulassung aufwies. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen sichergestellt und Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell