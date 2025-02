POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrten

Gerolstein (ots) - Unfallflucht 1 Im Zeitraum vom 24.01.2025 bis 31.01.2025, 08:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim rückwärtigen Ausparken einen Parkscheinautomaten der Stadt Gerolstein auf dem Parkplatz "Normaluhr" in der Hauptstraße in Gerolstein. Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, wenden sich bitte unter Telefonnummer: 06591-95260 an die ...

mehr