Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Gerolstein (ots)

Unfallflucht 1

Im Zeitraum vom 24.01.2025 bis 31.01.2025, 08:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim rückwärtigen Ausparken einen Parkscheinautomaten der Stadt Gerolstein auf dem Parkplatz "Normaluhr" in der Hauptstraße in Gerolstein. Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, wenden sich bitte unter Telefonnummer: 06591-95260 an die Polizeiwache Gerolstein oder unter der Telefonnummer: 06592-96260 an die Polizeiinspektion Daun.

Unfallflucht 2

Am Samstagmittag in der Zeit von 13:00 bis 13:30 Uhr parkte die Geschädigte ihren Pkw Renault Clio auf dem Parkplatz des ALDI Süd in Gerolstein und ging einkaufen. Als sie zum Pkw zurück kehrte stellte sie an der rechten Heckseite frische Kratzer und Eindellungen fest. Ein Verursacher des Schadens war nicht vor Ort. Es ist nach derzeitigem Ermittlungsstand zu vermuten, dass der unfallverursachende Pkw beim Ausparken den Pkw der Geschädigten streifte und sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle entfernte. Daher bittet die Polizeiinspektion Daun etwaige Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter Telefonnummer: 06592-96260 zu melden.

