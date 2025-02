POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Parkplatz LIDL

Wittlich (ots) - Am Freitag, 31.01.2025 kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Alftalstraße in Wittlich-Dorf zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren an einem auf der Fahrbahn geparkten grauen Audi A 3 Sportback den linken Außenspiegel und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Audi A 3 war zu diesem Zeitpunkt ...

mehr