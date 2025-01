Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Bitburg

Bitburg (ots)

Am 31.01.2025 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am Parkplatz Aldi Limbourgs Hof in Bitburg. Dabei wurde ein geparkter weißer PKW von einem derzeit unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter der Tel.: 06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

