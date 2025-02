Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Daun-Steinborn (ots)

Am Freitagvormittag wurde hiesiger Dienststelle die Beschädigung von drei Wahlplakaten zur Bundestagswahl 2025 im Stadtteil Steinborn mitgeteilt und bei einer anschließenden Überprüfung durch Polizeibeamte auch so festgestellt. Jeweils ein Wahlplakat der CDU, der SPD und der AfD, welche entlang der Steinborner Straße angebracht waren, wurden mittels schwarzer Farbe durch einen bisher unbekannten Täter beschmiert und beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 06592-96260 an die Polizeiinspektion Daun.

