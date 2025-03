POL-VER: ++ Sachbeschädigung auf Schulgelände ++ Mann aus dem Verkehr gezogen ++

Landkreis Verden (ots) - Nach Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht Langwedel. Am Montagvormittag hebelten unbekannte Täter den ersten Erkenntnissen zufolge ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Bürgermeister-Lange-Straße auf und drangen so in das Wohnhaus ein. Anschließend durchsuchten die ...

mehr