Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 22.03.2025

Landkreis Verden/Osterhol (ots)

Bereich PI Verden

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Am Freitagmittag kam es in der Eitzer Straße in Verden zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 19-jährigem Fahrradfahrer. Die 57-jährige Führerin des Pkw beabsichtigte dabei aus der Einfahrt vom Behördenhaus auf die Eitzer Straße einzubiegen, sah den Radfahrer und hielt an. Der Radfahrer übersah aufgrund unbekannter Ursache den zum Teil auf den Radweg ragenden Pkw und stieß mit diesem zusammen. Dabei verletzte er sich leicht und wurde durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 4500EUR geschätzt.

Bereich PK Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich PK Osterholz

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend kontrollierten Beamten der Polizei Osterholz einen Pkw in Ritterhude. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 40-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 40-jährige händigte zunächst den Führerschein seines Bruders aus, dieser Umstand wurde jedoch durch die Beamten festgestellt und im Rahmen erster Ermittlungen zweifelsfrei festgestellt, dass der Beschuldigte nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

In den frühen Morgenstunden des Samstages wurde die Polizei Osterholz informiert, dass ein 33-jährige aus Hagen im Bremischen nach dem Feiern in einer Bar alkoholisiert mit seinem Pkw die Heimreise antreten wolle. Den Zeugen sei es nicht gelungen, ihn vom Wegfahren abzuhalten. Die Beamten konnte den Pkw des 33-jährigen im weiteren Verlauf antreffen und kontrollieren. Bei der Kontrolle kann eine starke Alkoholisierung des 33-jährigen Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein erster Vortest ergibt einen Wert von 2,04 Promille. Dem nun Beschuldigten wird eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel zunächst sichergestellt.

Großflächiger Stromausfall in Lilienthal

Durch Erdbauarbeiten wurde in Lilienthal ein Erdkabel beschädigt, welches seit ungefähr 10:50 Uhr für einen totalen Stromausfall sorgt. Der Netzbetreiber ist dabei das Problem zu beheben. Ein Zeitansatz ist bisher nicht bekannt. Zudem sind die Mobilfunk- und Telefonleitungen gestört, sodass lediglich die Notrufnummern funktionieren.

