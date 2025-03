POL-VER: +Wettbüro überfallen - Zeugen gesucht+

Landkreis Verden/Osterholz (ots) - Bereich PK Osterholz Vollbrand eines landwirtschaftlichen Hof mit Anbau Lilienthal. Am 21.03.2025, gegen 18:30 Uhr gerät ein Zimmer in dem Wohnbereich eines landwirtschaftlichen Hofes in der Straße Oberende in Lilienthal in Brand. Während der Löscharbeiten der ersten Feuerwehrkräfte dehnt sich das Feuer auf das Dach und anschließend auf das ganze Wohnhaus mit dem Anbau aus, sodass ...

mehr