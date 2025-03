Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Gemeinsame Pressemitteilung der Hagener Staatsanwaltschaft und der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises- Durchsuchungsmaßnahmen, Betäubungsmittelkriminalität im Fokus der Ermittlungen

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 26.02.2025 führten in den frühen Morgenstunden Kräfte der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen im Stadtgebiet von Ennepetal durch. Hintergrund waren Ermittlungen einer speziell eingerichteten Ermittlungsgruppe, bei denen mehrere Personen in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteldelikten in Erscheinung getreten waren. Hierbei handelte es sich um einen 40-Jährigen, einen 26-Jährigen und eine 28-Jährige. Alle haben die deutsche Staatsbürgerschaft und ihren Wohnsitz in Ennepetal.

In den durchsuchten Objekten wurden Betäubungsmittel im einstelligen Kilogrammbereich, Bargeld in einer vierstelligen Summe und eine Schusswaffe aufgefunden. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hagen wurden gegen alle drei beschuldigten Personen Haftbefehle erlassen. Sie befinden sich zum jetzigen Zeitpunkt in Untersuchungshaft.

Im weiteren Verlauf der letzten Woche führten nachfolgende Ermittlungen zu drei weiteren Personen, die im Zusammenhang mit den oben aufgeführten Betäubungsmitteldelikten stehen könnten. Aus diesem Grund erfolgten am Samstag den 01.03.2025 weitere Durchsuchungen bei einem 22-Jährigen, 23-Jährigen und 24-Jährigen. Auch diese Personen haben die deutsche Staatsbürgerschaft und wohnen in Ennepetal. Aufgrund der Durchsuchungsergebnisse im Laufe der Woche (Fund einer Schusswaffe) wurde zur Unterstützung ein Sondereinsatzkommando angefordert.

Bei der Durchsuchung in Ennepetal-Altenvoerde wurde die Zugangstür des Wohnobjektes kontrolliert gesprengt. Es entstand Sachschaden am Objekt. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Bei diesen Durchsuchungen wurden verbotene Gegenstände, u.a. ein Schlagring und geringe Mengen von Betäubungsmitteln gefunden.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell