Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Täter hebeln Wohnungstür auf - Tatbeute unbekannt

Gevelsberg (ots)

Unbekannte Täter hebelten am 27.02.2025, in der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:40 Uhr, eine Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Straße Im Anger. Die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde ist gerade Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell