POL-EN: Ennepetal: 76-Jähriger missachtet Vorfahrt- Eine Person leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Verletzt wurde ein 49-Jähriger aus Ennepetal bei einem Verkehrsunfall am 27.02.2025, gegen 18:10 Uhr, auf der Kölner Straße. Ein 76-Jähriger aus Ennepetal beabsichtigte mit seinem Pkw Mazda von einem Parkplatz (Discounter) nach links auf die Kölner Straße einzufahren. Dabei übersah er den VW des 49-Jährigen, welcher in Fahrtrichtung Gevelsberg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 49-Jährige leicht verletzt wurde. Er kam zu weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

