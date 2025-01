Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Drogen und Handy sichergestellt - Geplanter Schmuggel ins Gefängnis

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 30.01 auf den 31.01.25 gegen 00:30 Uhr konnte in unmittelbarer Nähe zur Jugendstrafanstalt in Schifferstadt im Rahmen regelmäßiger polizeilicher Kontrollen ein verdächtiges Fahrzeug mit zwei Insassen festgestellt und kontrolliert werden. Im Verlauf der Kontrolle wurde im Fahrzeug ein Päckchen mit Betäubungsmittel und einem Handy aufgefunden und sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass das Päckchen per Überwurf in die JSA eingeschmuggelt werden sollte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die zwei Personen wieder gehen gelassen. Weitere Ermittlungen u.a. wegen Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln werden nun durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei getätigt.

