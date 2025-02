POL-EN: Gevelsberg: Verkehrsunfall im Kreisverkehr- 16-jährige Motorradfahrerin wird leicht verletzt

Ennepetal (ots) - Die 33-jährige Vermisste hatte die Einrichtung, in der sie untergebracht ist, am 25.02.2025 um 10:00 Uhr mit ungekanntem Ziel verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Die Vermisste leidet an einer Erkrankung und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie bewegt sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen oder Zügen und sucht ...

