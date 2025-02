Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Schockanruf bei 83-Jähriger- Geldübergabe scheitert durch Zufall

Sprockhövel (ots)

Zu einem Schockanruf bei einer 83-Jährigen aus Sprockhövel kam es am 25.02.2025 gegen 19:30 Uhr. Eine unbekannte weibliche Stimme gab sich am Telefon als angebliche Schwiegertochter aus und teilte mit, dass der Sohn der Spröckhövelerin einen schweren Unfall verursacht habe. Er habe bei dem Unfall ein Kind überfahren. Die Polizei habe ihn deswegen festgenommen und nun müsse eine Kaution für die Freilassung gezahlt werden. Für die weitere Abwicklung würde sich nochmal eine männliche Person melden und die Abholung besprechen. Die 83-Jährige glaubte die Betrugsmasche und vereinbarte wenig später einen Abholtermin von Bargeld und Wertgegenständen an ihrer Wohnanschrift. Durch einen glücklichen Zufall erschien dann jedoch kurz vor der Übergabe ein Familienangehöriger. Der Betrug wurde aufgedeckt und es kam zu keiner Übergabe an ein einen Täter.

Ein Täter konnte flüchten und wie folgt beschrieben werden:

- männliches Erscheinungsbild - ca. 25-30 Jahre - 175-180 cm groß - dunkle Haare und dunkler Bart - normale Statur - dunkle Kleidung

Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 entgegen und macht in diesem Zusammenhang nochmal ganz deutlich: Die Polizei oder die Justiz wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell