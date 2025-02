POL-EN: Wetter: Vorfahrtsunfall mit einer verletzten Person

Wetter (ots) - Am 22.02.2025, gegen 13.50 Uhr, bog ein 84-jähriger Solinger mit seiner 69-jährigen Beifahrerin in seinem Pkw BMW 320 von der Abfahrt der BAB 1 auf die Straße An der Kohlenbahn ab. Hierbei missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines 33-jährigen Ennepetalers in dessen Pkw Renault Twingo. Um eine Kollision zu verhindern wich der ...

mehr