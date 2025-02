Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pkw - zwei leichtverletzte Personen

Hattingen (ots)

Am 21.02.2025, gegen 15.30 Uhr, befuhr eine 25-jährige Hattingerin in ihrem Pkw Opel Corsa die Große Weilstraße. An einem dort befindlichem Fußgängerübergang übersah sie eine 16-jährige Hattingerin und deren 17-jährige Sozia, welche den Übergang auf einem E-Scooter querten. Bei dem Zusammenstoß stürzten die E-Scooter-Fahrerin sowie deren Sozia zu Boden und verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell