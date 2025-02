Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - eine leichtverletzte Person bei Auffahrunfall

Gevelsberg (ots)

Am 21.02.2025, gegen 13.40 Uhr, wartete ein 52-jähriger Gevelsberger an einer Lichtzeichenanlage im Einmündungsbereich Rosendahler Straße/Am Kotten in seinem Pkw Audi Q3. Unmittelbar dahinter wartete ebenfalls ein 60-jähriger Wuppertaler in seinem Pkw Toyota Avensis. Die Lichtzeichenanlage im Einmündungsbereich verfügt über zwei getrennte Signale für zwei getrennte Fahrstreifen. Der 60 Jährige achtete auf das falsche Signal und fuhr bei Grün anzeigender Lichtzeichenanlage an und auf den weiterhin wartenden 52 Jährigen auf. Dabei verletzte der 52 Jährige sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell