Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Vier Pkw mit technischem Gerät geöffnet und durchsucht

Breckerfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.02.2025 brachen unbekannte Täter in vier Pkw im Breckerfelder Stadtgebiet ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen öffneten sie die Türen der Fahrzeuge und suchten nach Wertgegenständen. Beschädigungen an den Fahrzeugtüren waren nicht zu erkennen, sodass davon ausgegangen werden kann, das ein technisches Gerät für die Türöffnung genutzt wurde. Betroffen war ein Pkw der Marke Mercedes in der Soester Straße, ein Pkw der Marke VW in der Straße Zu den Weiden, ein Pkw Skoda in der Graf-Dietrich-Straße und ein Pkw Seat in der Straße Am Heider Kopf. In der Straße Am Fernblick blieb es bei einem Hyundai lediglich bei einem Versuch.

Was genau gestohlen wurde ist jetzt Bestandteil der Ermittlungen. Zudem werden mögliche Kameraaufzeichnungen ausgewertet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang nochmal ganz deutlich:

Lassen sie keine Wertgegenstände oder Werkzeuge im Fahrzeug. Täter erhoffen sich gerade in Firmenfahrzeugen hochwertige Geräte oder Werkzeuge. Verfügen ihre Werkzeuge oder Geräte über Individualnummern, führen sie eine Liste dazu. Kommt es zu einem Diebstahl, besteht so die Möglichkeit der Ausschreibung im polizeilichen Fahndungssystem.

Wenn sie Hinweise haben, dann melden sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100

