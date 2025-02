Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Kontrollenwoche "Roadpol Truck & Bus" heute in Hattingen

Hattingen (ots)

Am 20.02.2025 fand, im Rahmen der europaweit angelegten Kontrollwoche "Roadpol Truck & Bus", der Sondereinsatz mit dem Schwerpunkt Güter-/Schwerlastverkehr des Verkehrsdienstes statt. Von 08:00 - 13:00 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten an der eingerichteten Kontrollstelle an der Bredenscheider Straße in Hattingen die dort vorbeikommenden LKW. Zusätzlich erfolgte auch die Überwachung der Geschwindigkeit durch das betreiben von verdeckt eingerichteten Radarmessstellen. Hierbei konnten die eingesetzten Beamten unter anderem Verstöße gegen Vorschriften der Ladungssicherung, Verstöße gegen Sozialvorschriften sowie Kabotagevorschriften feststellen.

Insgesamt wurden 24 LKW eingehend kontrolliert. Daraus ergaben sich 3 Verstöße der Ladungssicherung, 5 gegen die Sozialvorschriften und es musste 1 Sicherheitsleistung von einem ausländischen Verkehrsteilnehmenden getätigt werden.

Weiterhin fehlte bei einem Fahrer die EU-Lizenz für den Transport von Waren in Deutschland (Kabotageverstoß)

Außerdem konnten 95 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, davon 17 von LKW und 1 Bus. Der Rest der Verstöße erfolgte durch Pkw.

