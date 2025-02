POL-EN: Sprockhövel: Pkw im Kohlentreiberweg aufgebrochen- Werkzeuge gestohlen

Gevelsberg (ots) - Schmuck und Bargeld wurden bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Rosendahler Straße gestohlen. Unbekannte Täter brachen am 18.02.2025 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 20:25 Uhr die Wohnungstür auf und gelangten so in die Räume. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld in einer hohen dreistelligen Summe, sowie unterschiedliche Schmuckstücke im mittleren ...

