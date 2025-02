POL-EN: Gevelsberg: Zwei PKW kollidieren auf der Kreuzung Kolner Straße/Mauerstraße - eine Person leicht verletzt

Herdecke (ots) - Die Terrassentür hebelten unbekannte Täter am 15.02.2025, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr auf und gelangten so in die Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Koenenstraße. In der Wohnung suchten sie im Schlafzimmer nach Wertgegenständen und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde ist gerade ...

mehr