Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Zweibrücken-Ernstweiler und Homburg-Einöd in Fahrtrichtung Saarland. Ein Sattelzug, welcher auf der rechten Fahrspur fuhr, wurde dabei beschädigt. Der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher fuhr in Höhe einer baulich eingerichteten Fahrbahnverengung auf der Überholspur. Da der PKW des Unfallverursachers zu weit rechts fuhr lenkte der Sattelzugführer ebenfalls nach rechts, um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden. Dabei streifte der Sattelzug die zur Fahrbahnverengung aufgestellten Betonelemente. Der PKW-Fahrer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der 0631-369-15399 entgegen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell