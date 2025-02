Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Vorfahrtsunfall an Autobahnabfahrt - zwei leichtverletzte Personen

Wetter (ots)

Am 22.02.2025, gegen 13.50 Uhr, bog ein 84-jähriger Solinger mit seiner 69-jährigen Beifahrerin in seinem Pkw BMW 320 von der Abfahrt der BAB 1 auf die Straße An der Kohlenbahn ab. Hierbei missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines 33-jährigen Ennepetalers in dessen Pkw Renault Twingo. Um eine Kollision zu verhindern wich der 33 Jährige über eine Verkehrsinsel aus, stieß anschließend dennoch mit dem Pkw des 84 Jährigen zusammen. Der 33 Jährige und dessen 29-jährige schwangere Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt.

