Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern- eine Person wird leicht verletzt

Hattingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern kam es am 23.02.2025, gegen 15:00 Uhr, auf der Straße Wodantal in Hattingen. Zwei Kradfahrer waren mit ihren Motorrädern der Marken Harley-Davidson unterwegs, als ein 36-Jähriger aus Mühlheim nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Dieses übersah jedoch ein nachfolgender 42-jährige Kradfahrer (Mühlheim) und fuhr auf den Vordermann auf. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. An beiden Motorrädern entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Wert.

