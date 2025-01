Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Mayen

Mayen (ots)

Am Donnerstag, den 02.01.2024, gegen 09:45 Uhr, kam es in der Kolpingstraße in Höhe der Hausnummer 26 in 56727 Mayen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW.

Der unbekannte Unfallverursacher beabsichtigte mit seinem weißen Pritschenwagen aus der Parklücke auszuparken. Beim Rückfährtsfahren kollidierte der Unfallverursacher sodann mit dem geparkten, silbernen Audi A4. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden im Bereich der Kennzeichenhalterung und der Stoßstange.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienlichen Angaben zu dem Unfallverursacher oder zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell